Dit is na overlijden van Liliane Bettencourt de nieuwe rijkste vrouw ter wereld

Koen Van De Sype

22/09/17 - 12u15 Bron: Forbes, Wikipedia

© rv.

Met het overlijden van de Franse L'Oréal-erfgename Liliane Bettencourt gaat de titel van rijkste vrouw ter wereld naar iemand nieuw: Alice Walton (67). Zij is de enige dochter van Sam Walton, de stichter van de Amerikaanse supermarktketen Walmart. Dat blijkt uit een lijst van zakentijdschrift Forbes.

De nettowaarde van Alice Walton wordt momenteel geschat op 38,4 miljard dollar of 32 miljard euro. Daarmee bleef ze tot nu toe een stuk onder de nettowaarde van Bettencourt, die 46,3 miljard dollar of 38,7 miljard euro waar was. Daar had die laatste wel geen zeggenschap meer over. De 94-jarige vrouw leed al jaren aan dementie en de ziekte van Alzheimer, waardoor haar fortuin werd beheerd door haar dochter en twee kleinzonen.

Alice Walton bij haar aanhouding in 2011. © rv.

Alice Walton studeerde economie en ontwikkelde zich al snel tot succesrijke zakenvrouw. Zo leidde ze tien jaar Llama Company, haar eigen investeringsbank. Ze haalde ook enkele keren het nieuws voor haar betrokkenheid bij zware ongevallen. Bij een aantal daarvan werd ze opgepakt omdat ze gedronken had. In 1983 reed ze in Mexico in een ravijn en moest ze meer dan twee dozijn operaties ondergaan, waar ze nog steeds de gevolgen van zou ondervinden. In 1989 reed ze een 50-jarige vrouw dood die de straat overstak, maar daar werd ze niet voor vervolgd. Haar recentste veroordeling dateert van 2011, toen ze werd betrapt op rijden onder invloed op haar 62ste verjaardag.



Warhol

In tegenstelling tot haar broers Rob en Jim bleef Alice Walton dus niet voor het familiebedrijf werken. Ze is intussen voorzitter van het Crystal Bridges Museum of American Art, in de thuisstad van de bekende familie: Bentonville Arkansas. Het museum ging open in 2011 en heeft in zijn collectie werken van bekende meesters als Andy Warhol, Norman Rockwell en Mark Rothko. Walton zou ook een persoonlijke kunstcollectie hebben die in de miljoenen loopt. (lees hieronder verder)