Van kleine cafébaas tot multimiljonair in Dubai

22/09/17 - 12u08 Bron: Business Insider

© Instagram/thatboyyouhate.

Maximillian White heeft nu al zijn schaapjes op het droge, ook al is hij nog maar 37 jaar. Hij heeft aandelen in talloze bedrijven en houdt er een luxueus leventje op na in Dubai. Nochtans begon hij als kleine cafébaas in een afgelegen buurt in het Engelse Nottingham.

Even op zwart zaad Zijn vader was eigenaar van hotels en restaurants, dus Maximillian zat er van jongs af aan warmpjes bij. Maar na een slechte investering van zijn vader moest hij later wel zijn privéschool inruilen voor een publieke school.

Drake De voormalige cafébaas is nu aandeelhouder van de online muziekwinkel Beatport en hij heeft verschillende eigendommen in Oost-Europa. Maximillian is van alle markten thuis, want hij schreef en producete zelfs een lied dat gesampled werd in het nummer 'One Dance' van Drake.

Strandclub Maximillian woont nu in Dubai, vanwaar hij al zijn zaakjes regelt. Onlangs kocht hij een strandclub in de Algarve in Portugal, een feestparadijs dat het volgende Ibiza moet worden. De club kreeg al artiesten als Tyga en Rick Ross over de vloer, dus ook die investering lijkt al snel zijn vruchten af te werpen. We couldn't have asked for a more perfect party !!! @elrowofficial @thebpmfestival At @blancobeachalgarve #experienceblanco #blancobeach #bpmportugal #bpmfestival 711 Likes, 5 Comments - Blanco Beach Club (@blancobeachalgarve) on Instagram: "We couldn't have asked for a more perfect party !!! @elrowofficial @thebpmfestival At..."

Naast gehaaid zakenman is Maximillian ook een familieman. Hij woont met zijn vier kinderen in een luxueuze villa in Dubai. En ook die worden verwend. Zo kijkt hij met zijn zoontje naar grote Champions League-wedstrijden, niet vanuit de tribune maar in een loge. My sons box view for Real Madrid vs Napoli present from dad 4,100 Likes, 6 Comments - Maximillian White (@thatboyyouhate) on Instagram: "My sons box view for Real Madrid vs Napoli present from dad "

Bugatti, Rolls Royce, Porsche Ook het wagenpark van Maximillian begint vorm te krijgen. Zijn garage bevat ondertussen een Porsche 918 Spyder, een Bugatti Veyron en een Rolls Royce. Taking my boy out in my new ride .. #918spyder .. haters back up 7,414 Likes, 15 Comments - Maximillian White (@thatboyyouhate) on Instagram: "Taking my boy out in my new ride .. #918spyder .. haters back up "

Voor langere trips vliegt hij met Emirate Airlines, in eerste klasse uiteraard. Emirates fist class suites #Rome to #Dubai 4,438 Likes, 16 Comments - Maximillian White (@thatboyyouhate) on Instagram: "Emirates fist class suites #Rome to #Dubai "