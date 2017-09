Moeder weigert dochter in klas te laten zitten bij zwaarlijvige kleuterleidster. Haar argumentatie kan op weinig begrip rekenen

Koen Van De Sype

22/09/17 - 09u39 Bron: The Sun, Daily Mail

© Facebook.

Een Britse schrijfster ligt zwaar onder vuur nadat ze een stuk schreef waarin ze verklaarde dat ze niet wil dat haar dochter in de klas zit bij een zwaarlijvige kleuterleidster. De reden? Omdat ze het "niet veilig" vindt en de vrouw een "slecht rolmodel" is. De kritiek liet niet op zich wachten.

Hoewel de school een goede reputatie had, besloot de vrouw haar dochter er toch niet heen te sturen. Want ook andere medewerkers hadden volgens haar geen gezond gewicht en er waren niet voldoende gezonde opties in het restaurant. "Mijn beslissing had niets te maken met uiterlijk", zegt ze. "Ik wil mijn dochter gewoon niet laten opgroeien op een ongezonde plek waar obesitas de norm is."



Boze lezers

De vrouw schreef het stuk twee weken geleden en vertelde nu dat ze al de volle laag kreeg van boze lezers. "Maar ik blijf erbij: iedereen wordt zwaarder, waardoor niemand nog ziet wat de norm is. En dat is gevaarlijk bij kinderen", voert ze aan. "Het heeft duidelijk een gevoelige snaar geraakt. Gewicht is een gevoelig onderwerp. Nogmaals: het gaat niet om uiterlijk. Ik denk dat zwaardere vrouwen er geweldig kunnen uitzien. Maar ik sta niet achter de hele beweging die vindt dat dik mooi is. Het promoten van zwaarlijvigheid is niet oké, want zwaarlijvigheid maakt mensen ziek." (lees hieronder verder) © Facebook.

Freeman kon op geen begrip rekenen bij de plussize blogster Becky Barnes. Volgens haar kan je geen oordeel vormen over iemands gezondheid gewoon door naar hem of haar te kijken. "Natuurlijk heeft het een gevoelige snaar geraakt. Zware mensen krijgen dagelijks lelijke opmerkingen over hun gewicht en de 'ongezonde keuzes' die ze verondersteld worden te maken. Ik weet uit ervaring dat zulke lelijke opmerkingen geen zin hebben. Ik verloor er geen gewicht door, maar werd er alleen ongelukkig van." (lees hieronder verder) © Facebook.