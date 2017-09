"Fifty shades of hell": man die financiën kerk beheerde stal half miljoen en dwong kwetsbare vrouwen tot gruwelseks

Jorina Haspels

Richard B. uit het Nederlandse Den Haag leek een modelburger. Hij was boekhouder en nauw betrokken bij de plaatselijke kerk, waar hij de financiën beheerde. Maar niemand wist dat hij beetje bij beetje een half miljoen euro achteroverdrukte en jonge, kwetsbare vrouwen op een gruwelijke manier tot seks dwong. Tot zijn vrouw zijn telefoon vond.

Het voelde volgens B. gek genoeg als een bevrijding toen zijn dubbelleven in februari vorig jaar eindelijk aan het licht kwam. Het moment dat hij geconfronteerd werd met de niets verhullende appjes op zijn telefoon. Het moment dat de wereld van zijn vrouw in een klap volledig in elkaar stortte. "De bevrijdende kracht van de waarheid", zei hij gisteren zelf over dat moment in de rechtbank. Hij schaamt zich nu diep voor wat hij gedaan heeft en probeert naar eigen zeggen met God in het reine te komen. Het was het enige moment dat de emoties hem heel even de baas werden.

Ik zat aan hem vast. Pas als hij het zei, was het voorbij Slachtoffer In de rechtbank deed hij na anderhalf jaar voorarrest voor het eerst zijn mond open over wat er zich sinds 2007 al in zijn hoofd afspeelde. Hoe hij perverse fantasieën kreeg en die volgens hem sinds 2014 ook daadwerkelijk ging uitvoeren. Waarom? "Om te vluchten uit het drukke bestaan? Ik weet het niet. Ik probeer er inzicht in te krijgen, maar ik heb er nog geen antwoord op", zei hij zakelijk.



Vanaf dat moment bleef de kerkman af en toe avondjes weg, later zelfs hele weekenden. Zijn vrouw had geen idee dat haar Richard, soms maar luttele kilometers van hun huis in de Haagse wijk Loosduinen, zich te buiten ging aan bizarre gewelddadige seks met een of meerdere meisjes, apart of tegelijk. 'Sessies', zoals B. dat zelf noemde.



Controle

B. bleef voor haar gewoon de boekhouder die hij altijd was geweest. Zich inzettend voor zijn werk en de kerk, houdend van controle en ordening, gestructureerd. Geen bleke stoffige man, maar goed gebekt, de vriendelijke niks-mee-aan-de-hand buurman met het korte donkere stekeltjeshaar. Ook bij de kerk hadden ze niets in de gaten, terwijl hij daar toch tonnen - volgens het Openbaar Ministerie 527.000 euro - achteroverdrukte.