Orkaan Maria eist drie doden in Haïti

Door: redactie

22/09/17 - 06u15 Bron: Belga

© afp.

De doortocht van orkaan Maria heeft al aan zeker drie mensen het leven gekost op Haïti, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren weten. Ondertussen meldt het Amerikaan orkaancentrum (NHV) dat de windstoten van de storm al zijn toegenomen tot 205 km/uur.

In het noorden van het land, in Limbé, verdronk een 45-jarige man toen hij een rivier probeerde over te steken. De twee andere slachtoffers, een twintigjarige vrouw en een vijftigjarige man werden door de bliksem getroffen in Cornillon, een dorp 40 km ten oosten van de hoofdstad Port-au-Prince, luidt de officiële mededeling.



Het oog van de storm baant zich donderdag (plaatselijke tijd) geleidelijk een weg in noordwestelijke richting naar het eiland Grand Turk. Het is nog steeds een storm van categorie 3.