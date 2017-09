Belgische journalist opgepakt in Congo

kv

21/09/17 - 21u20 Bron: Belga

© thinkstock.

De Belgische journalist en documentairemaker Quentin Noirfalisse is vanavond op de internationale luchthaven Kinshasa-N'Djili om een onbekende reden gearresteerd, zo heeft de FOD Buitenlandse Zaken informatie van zijn familie bevestigd. Als onafhankelijk journalist is de man maker van de documentaire 'Ministre des Poubelles' omtrent een Congolese artiest.

"Wij zijn op de hoogte van zijn arrestatie eergisteren en onze ambassade (in Congo) volgt de situatie op", zei een woordvoerder van de FOD.



Quentin Noirfalisse geniet van de consulaire hulp die de Belgische diplomatie aan Belgische staatsburgers geeft, zo voegde hij eraan toe.



De 31-jarige journalist heeft een documentaire gemaakt omtrent de 65-jarige Congolese artiest Emmanuel Botalatala. Die heeft zichzelf tot "minister van Vuilnisbakken" in Kinshasa uitgeroepen. Hij creëert zeer politiek getinte schilderijen en in reliëf aan de hand van afval dat de Congolese hoofdstad dagelijks produceert.



Over de reden van de arrestatie en de huidige verblijfplaats van de journalist was vandaag nog niets geweten.