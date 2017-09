Opnieuw duizenden Fransen op straat tegen hervormingen Macron

kv

President Macron wil Frankrijk hervormen. De versoepeling van de arbeidswetgeving is daarbij een eerste stap. Op straat groeit het verzet, maar de regering is niet onder de indruk.

Tienduizenden mensen hebben in Frankrijk opnieuw tegen de geplande hervorming van de arbeidsmarkt door president Emmanuel Macron gedemonstreerd. Dat melden de Franse media vandaag. Alleen al in Parijs trokken volgens de politie minstens 16.000 mensen de straat op, 55.000 volgens de CGT, de voornaamste organiserende vakbond. Er werden geen incidenten vanuit de hoofdstad gemeld. Ook in Rennes en Marseille werd betoogd met creatieve slogans als "Macron, marionnet van de patron". Lees ook Franse regering: "Hervormingen arbeidsrecht gaan door"

Hoge werkloosheid De eind augustus voorgestelde hervorming moet morgen door de regering goedgekeurd worden. En dat wordt een vuurproef voor de in mei verkozen Macron.



Het sociaalliberale staatshoofd verdedigde zijn plannen in Marseille tijdens een blijkbaar ongepland straatdebat met burgers. De hervorming is nodig, want in Frankrijk hebben te veel mensen geen werk. De werkloosheid schommelt rond de tien procent. De hervormingen moeten de rol van sector- en bedrijfsakkoorden vergroten en deels ook de bescherming tegen ontslag versoepelen. Schadeloosstellingen wegens onrechtmatig ontslag moeten afgetopt worden.