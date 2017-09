Rijkste vrouw ter wereld Liliane Bettencourt (94) overleden

FT

21/09/17 - 18u10

Liliane Bettencourt in 2011. Ze was de dochter van de oprichter van cosmeticamerk L'Oréal. © afp.

De Franse Liliane Bettencourt, erfgename van cosmeticabedrijf L'Oréal en rijkste vrouw ter wereld, is vandaag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Franse krant Le Monde bericht. Dadelijk meer.

Liliane Bettencourt werd op 21 oktober 1922 geboren, als enige kind van Eugène Schueller, de oprichter van het Franse cosmeticamerk L'Oréal. In 1957 erft Bettencourt het hele L'Oréal-imperium van haar vader. Ze wordt plotsklaps hoofdaandeelhouder en helpt het bedrijf vanop de eerste rij mee uitbouwen. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes is de Franse de rijkste vrouw ter wereld, met een geschat vermogen van meer dan 44 miljard dollar, of 36 miljard euro. In 2012 werd de weduwe binnen het bedrijf opgevolgd door haar kleinzoon. Sindsdien heeft ze zich teruggetrokken uit de zakenwereld. Bettencourt leidde de laatste jaren aan hevige dementie.