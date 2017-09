In Bangladesh dreigt humanitaire ramp

KVE

21/09/17 - 17u49 Bron: Belga

© reuters.

Er dreigt een humanitaire ramp in Bangladesh. Als gevolg van een gerichte golf van geweld tegen Rohingya's zijn in 3 weken meer dan 422.000 mensen vanuit de Myanmarese deelstaat Rakhine naar Bangladesh gevlucht. Hierdoor leven een half miljoen mensen in één grote nederzetting zonder behoorlijk onderdak, voedsel, veilig water en hygiënische wc's. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen (AZG).

Al jarenlang steken vluchtelingen de grens over van Myanmar naar Bangladesh. Twee bestaande nederzettingen Kutupalong en Balukhali zijn in feite aan elkaar gegroeid, waardoor volgens AZG een enorm dicht bevolkte megakamp is ontstaan met bijna 500.000 inwoners. Hiermee is het volgens de hulporganisatie een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld. Bovendien zijn er maar weinigen ingeënt tegen besmettelijke ziekten als mazelen.



"Je kunt het vergelijken met sloppenwijken aan weerszijden van de enige weg van dit district", zegt Kate White, medisch noodhulpcoördinator van AZG. "Er lopen geen wegen door de nederzetting, wat het moeilijk maakt om de mensen met hulp te bereiken. De hele grond is bedekt met een dikke laag vuil water en menselijke ontlasting omdat wc's ontbreken. Elke dag zien we volwassenen die op het punt staan aan uitdroging te sterven. Dat komt maar heel weinig voor bij volwassenen en is dus een signaal dat een grote gezondheidscrisis om de hoek loert."



Goede waterbronnen ontbreken, mensen drinken water uit rijstvelden of ondiepe, vervuilde kuilen. Artsen Zonder Grenzen behandelde 487 mensen voor diarree.



Intussen zijn de voedselprijzen op de markt de pan uit gerezen. "Velen eten enkel 1 keer per dag wat droge rijst. Mensen hebben heel weinig geld. Er wordt voedsel uitgedeeld, maar chaotisch, op een paar plekken en te weinig", legt White uit.



De medische teams van Artsen Zonder Grenzen werken met man en macht: van 25 augustus tot 17 september behandelden zij 9.602 patiënten in de poliklinieken en 3.344 mensen voor spoedeisende zorg. "Er moet nu massaal veel hulp komen voor Myanmarese vluchtelingen in Bangladesh om een grote humanitaire ramp te voorkomen", benadrukt White.