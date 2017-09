Amerikaanse politie schiet man (35) dood omdat hij bevelen negeert. Nu blijkt dat hij doof was

Door: ADN

21/09/17 - 18u01 Bron: ANP, The Guardian

Magdiel Sanchez (35). © ap.

Een dove man die de bevelen van agenten niet kon horen en dus negeerde, is dinsdagavond in Oklahoma City voor zijn eigen huis doodgeschoten. Buren van de man probeerden nog tussen te komen en riepen dat hij de agenten niet kon horen. Alle hulp kwam te laat.

Deze buur van Magdiel zag alles gebeuren. "Hij hoort niet en spreekt ook bijna niet", verklaart hij aan lokale media. "Hij gebruikt vooral handgebaren om te communiceren. Hij was gefrustreerd omdat hij de agenten niet kon duidelijk maken wat er aan de hand was." © ap.

Het 35-jarige slachtoffer, Magdiel Sanchez, had een metalen pijp van 60 centimeter in zijn hand, waarmee hij op de veranda van zijn huis zat. De man negeerde het bevel van een agent om de buis neer te leggen en stapte dichter naar hem toe. Die riep versterking in, en een collega snelde toe. De 'verdachte' bleef hun bevelen negeren en kwam dichter.



Daarop zette één van de agenten een taser in. Vrijwel gelijktijdig opende de andere het vuur. Sanchez, die geen crimineel verleden had, stierf ter plaatse. Het is niet duidelijk of de politiemensen de buis voor de loop van een geweer aanzagen. Ze waren in de buurt voor een onderzoek naar een vluchtmisdrijf.



De politie betreurt de dood van de dertiger. De betrokken agenten hadden niet gehoord dat getuigen riepen dat de man doof was, zo luidt het. "In sommige situaties, waarbij een wapen wordt bovengehaald, krijg je wat ze 'tunnelvisie' noemen", verklaarde politiechef Bo Mathews op een persconferentie. "Ik weet niet wat er in het hoofd van de agenten omging op dat moment." De chef kon nog niet vertellen hoeveel schoten er waren afgevuurd op de onschuldige man, maar zeker is wel dat het meer dan één schot betreft. De agent die schoot is op administratief verlof gestuurd, zoals de procedure vereist. Het onderzoek loopt volop.