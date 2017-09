Oostenrijk wil boerkaverbod consequent doorvoeren

KVE

21/09/17

Wie in Oostenrijk zijn gelaat met een boerka, een nikab of ook achter een mondmasker wil verbergen, riskeert vanaf 1 oktober een boete tot 150 euro. "We zullen deze wet voorzichtig, maar desondanks consequent toepassen", kondigde algemeen directeur voor de openbare veiligheid, Michaela Kardeis, vandaag in Wenen aan.