Opnieuw tv-journalist in India gedood

KVE

21/09/17 - 15u37 Bron: Belga

© afp.

Voor de tweede keer in enkele weken tijd is in India een journalist vermoord. TV-reporter Shantanu Bhowmick werd gisteren ontvoerd, toen hij voor een lokale nieuwszender over een demonstratie van een groep inheemse bewoners in de noordoostelijke deelstaat Tripura verslag uitbracht. Dat deelde de politie mee.