Meer dan honderd vermisten voor Libische kust na schipbreuk

21/09/17

Na een schipbreuk voor de kust van Libië zijn meer dan honderd mensen als vermist opgegeven. Dat maakte de Libische marine bekend. Volgens generaal Ayoub Kacem moesten "minstens zeven overlevenden" het drie dagen op zee uithouden voor de aankomst van de hulpdiensten op woensdag.

Kacem was niet in staat om meer details te geven over de schipbreuk. Die gebeurde voor de kust van Sabratha, ten westen van Tripoli. Die stad is een vertrekpunt voor migranten en vluchtelingen naar Europa. Sinds zondag wordt er hevig gevochten tussen gewapende rivaliserende groepen.



Vorige week bracht de Libische kustwacht nog meer dan 3.000 migranten terug naar het vasteland. Tweeduizend anderen in Italië ontscheepten, blijkt uit een balans van verschillende officiële bronnen.



De cijfers tonen aan dat de migratieroute tussen Libië en Italië nog niet helemaal is afgesloten, ondanks de stevige terugval in de migrantenstroom tussen beide landen. Italië registreerde 6.500 aankomsten sinds midden juli, of 15 procent van het gemiddelde dat tussen 2014 en 2016 is geregistreerd.