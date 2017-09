Franse topchef wil af van zijn drie Michelinsterren: "Weg van de gekte van ratings en angst"

Door: JC

21/09/17 - 11u54 Bron: The Guardian

De vermaarde Franse chef Sébastien Bras vraagt om zijn drie Michelinsterren in te trekken. © Facebook/Sébastien Bras.

Een van de grootste topchefs van Frankrijk wil van zijn Michelinsterren af. De topzaak Le Suquet, die Sébastien Bras (46) uitbaat in Laguiole, prijkt al bijna 20 jaar met drie sterren in de beroemde culinaire gids. Maar de prestigieuze erkenning levert hem alleen maar immense druk op.

In Le Suquet kunnen de gasten met een magnifiek zicht op het Aubracplateau van de exquise gerechten van Sébastien Bras proeven. Gerechten die volgens Michelin "betoverend" zijn, en "een fabuleus uitstalraam voor de culinaire ingrediënten die in de regio worden geproduceerd".



Het schept hoge verwachtigen bij de tafelgasten, en een grote druk bij Bras zelf. Daarom maakte de chef-kok gisteren in een video op Facebook bekend dat hij wenst dat Michelin zijn sterren intrekt. Volgens de befaamde gids is het de eerste keer dat een Franse kok, zonder wijziging in het zakenmodel of de keuken, vraagt om uit de gids te mogen verdwijnen.



"Vandaag, op 46-jarige leeftijd, wil ik mijn leven een nieuwe betekenis geven", zegt Bras in een video. "En herdefiniëren wat essentieel is." Bras zegt dat hij opnieuw excellente gerechten wil kunnen creëren, ver weg van de gekte van ratings en angst voor anonieme recensenten.