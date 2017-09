In doodse stilte op zoek naar leven na de aardbeving: zo gaan reddingswerkers te werk om hulpkreten te horen

IVI

21/09/17 - 11u55 Bron: Belga, Reuters, The Times

© reuters.

video De zware aardbeving in Mexico heeft een grote ravage achtergelaten. Meer dan 200 mensen zijn om het leven gekomen. Tussen het puin van ingestorte gebouwen wordt haastig gezocht naar overlevenden. In stilte, want de reddingswerkers willen geen enkele hulpkreet missen.

Wanneer reddingswerkers iemand hebben gevonden tussen de brokstukken, steken ze hun vuist in de lucht. Op die manier geven ze een signaal aan de andere hulpverleners. Geen geroep, geen geschreeuw, maar een doodse stilte. Omdat ze willen vermijden dat hulpkreten van overlevenden niet zouden gehoord worden.



Zo gaat ook de zoektocht naar vermiste schoolkinderen verder, tussen wat er nog overblijft van de basisschool. Vier leerkrachten en 21 leerlingen werden al dood teruggevonden. Tientallen anderen zijn nog vermist. Toch is de hoop niet helemaal weg: zeker 11 mensen konden al van onder het puin van de school gehaald worden.



En het bewegende handje van een meisje geeft familieleden en reddingswerkers nieuwe moed. Met man en macht proberen ze de 12-jarige Frida Sofia te redden, die met een warmtecamera kon gelokaliseerd worden. Via een tuinslang krijgt het kind water. Hulpverleners hebben ook al met haar kunnen praten. Er zijn waarschijnlijk nog twee andere kinderen bij haar in de buurt, maar Frida Sofia kon niet zeggen of zij nog in leven waren.



Hartslag wordt zwak

"Ik zag vijf levende kinderen, maar ze zitten gevangen", zei een hulpverlener, bij het begin van de nacht meer dan 24 uur na de ramp. Volgens hem kan het nog uren duren vooraleer de kinderen van de school Enrique Rebsamen gered worden. De tijd dringt, want "de toestellen tonen dat hun hartslag al heel zwak is", volgens de hulpverlener.



De reddingsactie gaat traag vooruit. Reddingswerkers zijn al uren aan het graven, maar kunnen de kinderen nog steeds niet bevrijden. Ze blijven doorwerken, in stilte.