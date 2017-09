Ben en Clare hebben niet genoeg geld voor droomhuwelijk en bedenken briljante oplossing. Hun gasten vinden het geweldig

Koen Van De Sype

Een Brits koppel dat in het huwelijkbootje wilde stappen, maar niet genoeg geld had voor het feest van zijn dromen, heeft een inventieve oplossing bedacht. Bruidegom Ben Farina ontwikkelde eigenhandig een businessmodel waarmee niet alleen hij en zijn bruid Clare Moran zullen kunnen genieten van een bijzondere dag, maar ook de gasten. Een win-winsituatie dus.

Maar alle 60 gasten en hun 20 kinderen waren enthousiast en schreven intussen in voor het huwelijk, dat in juni volgend jaar zal plaatsvinden. Dit is wat Ben bedacht.



"Mensen betalen altijd een flink bedrag als ze naar een trouwfeest gaan", zegt hij. "Ik stelde voor om het te investeren in een soort all-inclusivevakantie. De gasten betalen (vooraf) gewoon 170 euro voor een verblijf van drie nachten in de Knockerdown Cottages in Ashbourne. We konden een deal maken met de accommodatie dat ze daarvoor het hele weekend à volonté mogen eten en drinken en we bovendien gratis de feestzaal mogen gebruiken. Gasten mogen ook gebruikmaken van de spa, het binnenzwembad en de speelkamer. Het is dicht bij de lokale winkels en er is een meer in de buurt. Het is dus echt als een weekendje weg."