Rechterhand van Marine Le Pen stapt uit Front national na degradatie

Door: redactie

21/09/17 - 09u32 Bron: Belga

Florian Philippot en Marine Le Pen. © afp.

Florian Philippot, rechterhand van Marine Le Pen binnen de Franse extreemrechtse partij Front national, stapt uit de partij. Dat heeft hij deze ochtend aangekondigd.

Florian Philippot was gisterenavond gedegradeerd tot vicevoorzitter zonder bevoegdheid binnen de partij, omdat hij geweigerd had af te treden als voorzitter van zijn organisatie "Les Patriotes". "Men heeft me gezegd dat ik een vicevoorzitter van niets ben", zei hij op France 2.



Zijn vertrek is een teken van de spanningen binnen de partij sinds het verlies bij de presidentsverkiezingen in mei.