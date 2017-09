"Ze zeiden dat de kanker mijn relatie zou maken of kraken. Het werd het tweede"

Koen Van De Sype

Nathalie Whiteside (45) was zwanger van haar tweede kind toen ze voor het eerst een aanval kreeg. De diagnose was hard: de vrouw uit het Britse Wythenshawe bij Manchester bleek een hersentumor te hebben en er was niets meer aan te doen. Ze kreeg nog vijf jaar van de dokters. En dat maakte dat ze een aantal ingrijpende beslissingen nam. Te beginnen met haar relatie.

"Ik was zeven en een halve maand zwanger toen de ziekte toesloeg", vertelt ze, zes jaar verder. "Ik stapte uit bed en viel op handen en knieën. Het was alsof ik net een marathon had gelopen. Ik beet op mijn tong en sloeg wartaal uit. Mijn hersenen werkten niet meer zoals het hoorde. Mijn zus belde een ambulance en in het ziekenhuis deden ze een scan."



Waas

"De dokters lieten me eerst bevallen en wat daarna gebeurde, is een waas", gaat ze verder. "Drie weken nadat Bridget geboren werd, kreeg ik te horen dat ik een glioblastoom had, de zwaarste vorm van hersenkanker. Het enige waar ik aan kon denken, waren mijn kinderen: mijn baby en mijn vijf jaar oude dochter Harriet thuis. Ik zou er niet zijn voor hen als ze opgroeiden. Ik huil niet snel, maar als het over mijn kinderen gaat... Dat is mijn Achilleshiel." Lees ook Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker breekt record met 325.420 verkochte azalea's

Nathalie vroeg de dokters wat haar opties waren en ze vertelden dat ze een operatie nodig had om de tumor kleiner te maken. En daarna chemotherapie en bestralingen. Dan zou ze haar leven met nog een paar jaar kunnen verlengen. Maar er waren ook risico's. Want de operatie was delicaat en kon haar het leven kosten. Of haar in een coma-achtige toestand doen belanden waardoor ze verder als een plant zou moeten leven, terwijl ze gevoed werd met een sonde.



Daarop nam ze een drastische beslissing. "Ik weigerde de behandelingen en zei dat ze me over een jaar zouden terugzien", vertelt ze. "Ik wilde een moeder zijn. Een moeder die haar kinderen ophaalde van school. En ik wilde hen alle ellende van chemotherapie besparen."



Zakenvrouw

Ook op werkvlak gooide ze het roer om. "Ik was altijd een drukke zakenvrouw, door mijn werk als importeur", vertelt ze. "Ik stond constant onder druk en had veel stress. Ik zorgde niet voor mezelf. Laat werken 's avonds was geen uitzondering. Vaak ging het licht op kantoor pas om 2 uur 's morgens uit."

Als ik dan toch ga sterven, dan wil ik niet op deze manier leven. Ik moet vechten met de tumor, niet met mijn man Nathalie Maar de ingrijpendste beslissing, was die welke ze nam op relatievlak. "Mijn relatie zat toen eigenlijk al in het slop", gaat ze verder. "Veel mensen zeiden dat de kanker mijn huwelijk zou maken of kraken. Het werd het tweede. Twee jaar na de diagnose dacht ik: 'Als ik dan toch ga sterven, dan wil ik niet op deze manier leven. Ik moet vechten met de tumor, niet met mijn man. En we gingen uit elkaar."



Het bleek de juiste beslissing. "Zonder de tumor zouden we niet meer met elkaar praten", vertelt ze. "Ik wil echter dat mijn kinderen een goede band hebben met hun vader. We komen beter overeen dan ooit tevoren. En er kwam opnieuw liefde in mijn leven. Uit een heel onverwachte hoek."



Crush

Op de middelbare school in Heywood had ze David Brown (intussen 44) leren kennen. "We hadden een crush op elkaar, maar stapten nooit op elkaar toe", aldus Nathalie. "Hij was alleen maar bezig met voetbal. We liepen elkaar opnieuw tegen het lijf op een benefiet dat mijn zus enkele jaren terug organiseerde. Het klikte onmiddellijk. Hij is ongelofelijk. Hij is mijn engel."