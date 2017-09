May eist in VN-toespraak een daadkrachtiger optreden tegen terrorisme

Bewerkt door: ib

21/09/17 - 01u00 Bron: Belga

Theresa May spreekt voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. © epa.

De Britse eerste minister Theresa May heeft in haar toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een daadkrachtiger optreden tegen terrorisme geëist. "Wij als Verenigde Naties hebben nog niet de middelen gevonden om deze bedreiging aan te pakken", zei ze.

Zo moet terreurpropaganda onder meer sneller van het internet worden gehaald. Secretaris-generaal António Guterres heeft May al gevraagd om de debatten over terrorisme volgend jaar te organiseren.



Aanslagen

Groot-Brittannië was de voorbije maanden meermaals het doel van terroristen. Onder meer in mei vielen bij een aanslag in Manchester 22 doden en 59 gewonden, terwijl vorige week nog 30 gewonden vielen bij een aanslag in de Londense metro.



Verantwoordelijkheid

May loofde in haar speech ook het potentieel van de VN, maar riep andere lidstaten van op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun bijdragen aan de organisatie te betalen. De agentschappen van de VN, waarvan het Verenigd Koninkrijk de op een na grootste financierder is, moeten ook "ons vertrouwen terugwinnen".