Crisis bij Front National na openlijke ruzie Le Pen

Door: Frank Renout

20/09/17 - 23u42 Bron: AD.nl

Marine Le Pen met Florian Philippot. © reuters.

Frankrijk Binnen de extreemrechtse partij Front National in Frankrijk is het crisis. Partijvoorzitster Marine Le Pen heeft na een openlijke ruzie haar rechterhand, bestuurder Florian Philippot, feitelijk op non-actief gesteld.

Philippot mag nog wel vice-voorzitter van de partij blijven maar zijn portefeuille 'Strategie en Communicatie' is hem afgenomen. Daarmee is hij een bestuurder met lege handen geworden. Le Pen maakte haar besluit vanavond bekend in een korte verklaring. Daarmee is een sluierende ruzie in de partij uitgelopen op een keiharde botsing.



Florian Philippot was de afgelopen jaren de grote gangmaker achter de populariteit van Le Pen. Hij zette een gematigde koers voor de partij uit met veel meer aandacht voor economische kwesties. Dat trok veel nieuwe kiezers. Maar binnen het Front National leidde het bij de oude garde tot gefronste wenkbrauwen. Leden vonden Philippot te links.