Reynders woont symposium over oceaanbeheer bij

20/09/17 - 22u03 Bron: Belga

De eilandstaat Palau © thinkstock.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft vandaag in New York aan een ontmoeting deelgenomen over het beheer van oceanen. Die vond, in een organisatie van Noorwegen en de eilandnatie Palau, plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de VN. Doel van de ontmoeting: het bevorderen van acties en internationale samenwerkingen om het oceaanbeheer te verbeteren.