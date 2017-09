Federal Reserve draait geldkraan dicht en begint aan schuldafbouw

kv

20/09/17 - 20u38 Bron: Belga, ANP

Het zegel van de raad van bestuur van de Federal Reserve. © reuters.

De Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse koepel van centrale banken, kondigde een historische beslissing aan: ze begint met het afbouwen van de investeringen die ze deed in de nasleep van de bankencrisis in 2008. Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten blijft verder onveranderd. Dat maakte de Fed bekend na afloop van zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De rente wordt gehandhaafd op 1 tot 1,25 procent. Het besluit was algemeen verwacht op de financiële markten. In juni krikte de centrale bank de rente nog op. De Fed hield vast aan zijn verwachting dat de rente in 2017 nog één keer verhoogd zal worden. Lees ook Euro op hoogste peil sinds 2015

BNP Paribas krijgt in VS 246 miljoen dollar boete voor manipulatie wisselkoersen

Amerikanen maken je woonlening duurder

Afbouw schulden De Fed stelde verder dat in oktober zal worden begonnen met het afbouwen van zijn omvangrijke balans van circa 4.500 miljard dollar die werd opgebouwd door het opkoopbeleid. Daarbij kocht de Fed in de nasleep van de financiële crisis staatsobligaties en hypotheekgerelateerde leningen op om zo de economie te stimuleren.



Volgens de Fed was het besluit om de rente te handhaven en volgende maand te starten met de afbouw van de balans unaniem binnen het beleidsbepalende comité van de centrale bank. De Fed herhaalde zijn verwachting dat de rente geleidelijk zal worden verhoogd, met waarschijnlijk drie rentestappen volgend jaar.

Bescheiden economische groei In een verklaring bij het rentebesluit verklaarde de Fed dat de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft aantrekken en dat de economische activiteit dit jaar bescheiden toeneemt. De schade door de zware orkanen Harvey en Irma zal een tijdelijk effect hebben op de economie, maar naar verwachting geen grote impact hebben op de langere termijn.