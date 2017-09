Melania Trump baalt van Kroatisch billboard

Door: Annabel van Gestel

20/09/17 - 17u47 Bron: AD.nl

Een van de billboards van de Kroatische talenschool in Zagreb. © afp.

First lady van de Verenigde Staten Melania Trump is niet blij met billboards met haar foto in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Ze dreigde een rechtszaak te beginnen tegen de talenschool die de borden plaatste, waarop die ze gisteren weghaalde.

Op de billboards was een levensgrote foto van Melania Trump te zien met daarbij de tekst 'Stel je voor hoe ver jij het kunt schoppen met een klein beetje Engels'. De borden maakten veel reacties los. Sommigen vonden de veronderstelling dat je met een middelmatig niveau Engels first lady van de VS kunt worden absurd. Anderen zagen het als een belediging voor het niveau Engels van Melania Trump.



De first lady zelf kon de verwijzing naar haar niveau Engels duidelijk ook niet waarderen, want haar Sloveense advocate liet weten juridische stappen te ondernemen als de borden niet zouden worden weggehaald. Gisteren zijn alle borden verwijderd. "Ik ben tevreden dat de school heeft toegegeven dat ze de wet heeft overtreden en dat ze de borden en Facebookberichten verwijdert'', zegt advocate Natasha Pirc-Musar.



Melania Trump huurde de advocatenfirma uit Slovenië, het geboorteland van de presidentsvrouw, in om haar imago te beschermen. Haar gezicht verscheen eerder op verschillende producten in haar thuisland, zoals op taarten, ondergoed en reclames, om toerisme in het land te stimuleren. Američki Institut Take 2.