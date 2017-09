Rome geteisterd door verkrachtingsgolf: ook Belgische toeriste slachtoffer

avh

"Een zwarte september voor Italië", zo noemt de burgemeester van Rome deze maand. De stad wordt al weken geteisterd door een verkrachtingsgolf. Maandag werd een Duitse toeriste vastgebonden en verkracht in een park en ook een Belgische toeriste werd aangerand.

Een 57-jarige Duitse toeriste werd maandagnacht aangevallen, verkracht en bestolen door een jonge man. Een taxichauffeur vond haar later die nacht in het park Villa Borghese, ze was naakt vastgebonden aan een paal. De dader had haar ook beroofd. "De man was rond de twintig en vermoedelijk een buitenlander", verklaarde de vrouw later in het ziekenhuis. Het is slechts het laatste incident in een hele reeks verkrachtingen in de Italiaanse hoofdstad.