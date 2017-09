Moeder is verbaasd over blauwe plekken bij baby. Dan installeert ze camera en is ze geschokt over wat ze ziet

© videostill.

video Annemarie Theron stelde bij haar dochtertje alsmaar meer letsels aan haar voetjes en schouders vast. Ze vroeg zich af hoe dit kon en installeerde een camera om te zien wat de oppas deed als zij er niet was. De beelden logen er niet om (zie onderstaande VIDEO)

De vrouw die marketingmanager is van een lodge in Namibië kreeg argwaan nadat kleine Laila vreemde blauwe plekken had op haar lichaampje. Toen ze aan het werk was, moest ze alsmaar denken aan haar kleine meid. Ze vermoedde dat er iets mis was maar kon er niet de hand op leggen en besloot om een camera te hangen in haar huis.



Zo zag Theron hoe de nanny haar dochtertje van negen maanden oud gruwelijk mishandelde. De bewakingsbeelden laten zien hoe de vrouw de baby in bed smijt of Laila met haar voetjes vastpakt en ondersteboven bengelend de kamer uitdraagt.



"Het was hard om de beelden te zien. Ik kon niet meer slapen, eten of drinken tijdens de dagen die volgden", vertelde ze aan de Zuid-Afrikaanse nieuwszender 'Netwerk24'. Ze diende onmiddellijk klacht in bij de politie. Afgelopen maandag moest de oppas zich voor de rechtbank verantwoorden voor poging tot moord.



"Ik wil dat ze nooit nog in de nabijheid van mijn baby komt of een bedreiging vormt voor andere kinderen", verklaarde Theron. "Wat gebeurd is, was vreselijk om te zien. Laila heeft nog steeds nachtmerries."



Het kleine meisje gaat nu naar de crèche.