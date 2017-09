VN wil slachtoffers van hekserij in Afrika en Azië beter beschermen

Bewerkt door: ESA



De 12-jarige albinojongen Mwigulu Matonage uit Tanzania raakte zijn arm kwijt door een aanval © reuters.

Elk jaar worden duizenden mensen beschuldigd van hekserij en lijden zij aan de desastreuze gevolgen. Dat zei de VN-Mensenrechtenraad voor het begin van een workshop met experten om het groeiend probleem aan te pakken.

"Vrouwen en kinderen, mensen met albinisme, worden verbannen, gefolterd, verminkt en gedood, terwijl de daders van deze gruwelijkheden nauwelijks ter verantwoording worden geroepen", zei VN-mensenrechtenexperte Ikponwosa Ero in Genève, verwijzend naar Afrika ten zuiden van de Sahara, het Pacifisch gebied en India als de belangrijkste hot spots van dergelijke praktijken.



Omwille van hiaten in de wetgeving en tekortkomingen van het gerechteljk apparaat komen de daders er al te vaak ongestraft vanaf", zei de Nigeriaanse voorts, die zelf albinisme heeft (een storing in de pigmentering die tot een heel lichte huid leidt). "Die straffeloosheid mag gewoonweg niet getolereerd worden". De Mensenrechtenraad zal zich daarom voor het eerst grondig over deze materie buigen. Er zal ook over maatregelen voor een mogelijke bescherming van de slachtoffers gesproken worden.



De werkgroep bestaande uit slachtoffers, antropologen, regeringsfunctionarissen en VN-experten zullen ook de vervolging bespreken van albino's, waarop jacht gemaakt wordt omwille van hun lichte huidskleur. Hun ledematen zouden rijkdom en geluk brengen.



Tijdens de rituelen worden lichaamsdelen van de "heksen" afgesneden. Hun hele familie wordt decennialang gestigmatiseerd, klinkt het. Volgens de VN gebeurt dat vooral in Tanzania, Mozambique en Malawi. Volgens het Rode Kruis wordt veel geld betaald voor het lichaam van een albino.