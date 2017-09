Turkije bedreigt Noord-Irak met sancties wegens Koerdisch referendum

Bewerkt door: ESA

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Noord-Irak enkele dagen voor het geplande onafhankelijkheidsreferendum van de Koerdische autonome gebieden met sancties bedreigd. Die sancties zullen "geen gewone zijn", zei Erdogan dinsdagnacht aan de pers in de marge van de VN-top in New York.

Turkije voelt zich door de houding van de Noord-Iraakse regering "regelrecht genegeerd". De uiteindelijke beslissing over sancties zullen echter genomen worden door de veiligheids- en de ministerrraad, die vrijdag in Ankara samenkomen.



De regering van de Koerdische autonome gebieden wil maandag ondanks veel protest in een volksraadpleging over de onafhankelijkheid laten stemmen. De Turkse regering heeft er zich herhaaldelijk tegen verzet. De Turkse vicepremier Bekir Bozdag zei vandaag volgens het staatspersbureau Anadolu dat de Noord-Iraakse president Massud Barzani "met vuur speelt". "Ik stel het klaar en duidelijk. Dit is een gevaarlijk te bewandelen pad en strookt niet met het juiste ontwikkelingsproces", zei Bozdag. "De juiste is, dit spel met vuur te beëindigen, redelijk te zijn en dit referendum af te zeggen".



Turkije onderhoudt weliswaar nauwe betrekkingen met de Koerdische autonome regering in Noord-Irak, maar is gekant tegen een onafhankelijke Koerdische staat. Ankara vreest dat een dergelijke staat separatistische denkrichtingen onder de Koerden in Turkije kan versterken.