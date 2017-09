Opnieuw overstromingen in Mumbai

Bewerkt door: ESA

20/09/17 - 16u18 Bron: Belga

Een man duwt zijn fiets in de overstroomde straten van Mumbai. © reuters.

Zware moessonregens hebben voor de tweede keer in enkele weken tijd de Indiase handelsmetropool Mumbai blank gezet en het verkeer tijdelijk tot stilstand gebracht.

Scholen en universiteiten bleven vandaag gesloten, aldus de minister van Onderwijs van de deelstaat Maharashtra, Vinod Tawde. Meer dan 50 vluchten in de stad met meer dan 20 miljoen inwoners, een van de grootste ter wereld, moesten wegens overstroomde landingsbanen omgeleid worden. Veel treinverbindingen vielen uit.



Op 29 augustus liep Mumbai (het vroegere Bombay) na hevige neerslag al eens onder water. Toen kwamen minstens zes mensen om het leven en meer dan 30 anderen twee dagen later toen een gebouw instortte, waartoe het onweer vermoedelijk heeft bijgedragen.



Meer dan 1.700 mensen stierven bij overstromingen en grondverschuivingen in India tijdens de moessonperiode van dit jaar. Vandaag vond in de noordoostelijke staat Sikkim opnieuw een aardverschuiving plaats met zeker vijf doden. Het moessonseizoen duurt op het Zuid-Aziatische subcontinent normalerwijze van juni tot september.