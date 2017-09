Koppel kocht twee verlaten huisjes voor 338 euro, 40 jaar later staan ze te koop voor 2,1 miljoen

avh

Jane Alexander en haar man Gus konden in 1977 twee verlaten huisjes op de kop tikken voor amper 300 pond (338 euro). Het koppel renoveerde de panden volledig en heeft ze samen te koop gezet voor liefst 1,9 miljoen pond (2,1 miljoen euro).

In 1977 organiseerde het gemeentebestuur van Whitechapel in het oosten van Londen een loterij. Honderden huisjes die te duur waren om nog te renoveren werden verloot en verkocht voor spotprijzen. Jane en Gus hadden geluk en wonnen het recht om twee huisjes te kopen voor elk 150 pond (169 euro).



"We waren op onze huwelijksreis in Ierland toen we te horen kregen dat we gewonnen hadden", vertelt Jane aan Daily Mail. "We konden twee huisjes kopen voor 300 pond onder de voorwaarde dat we ze zouden omvormen tot één huis." Jane en Gus besloten de huisjes te renoveren.