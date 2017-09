Spaans premier Rajoy roept Catalonië op verboden referendum af te blazen

Bewerkt door: ESA

20/09/17 - 21u38 Bron: Belga

Mensen protesteren tegen de arrestaties van Catalaans politici. © reuters.

Spaans premier Mariano Rajoy roept de Catalanen op het onafhankelijkheidsreferendum, dat door Madrid verboden wordt, te annuleren. Dat meldt persagentschap Reuters. Eerder vandaag beschuldigde de president van de regionale regering van Catalonië de Spaanse regering ervan een noodtoestand te hebben afgekondigd in de noordoostelijke regio, na het bevriezen van de financiële middelen en de arrestatie van dertien topambtenaren.

Tijdens een televisietoespraak zei Rajoy: "Ga niet verder. Ga terug naar de wet en de democratie. Dit referendum is een hersenschim."



Eerder had Rajoy gezegd dat "de Catalaanse bestuurders het recht van alle Spanjaarden torpederen om te beslissen wat hun land is", aldus Rajoy. "We hebben het al gezegd: het referendum kan niet doorgaan. Het spijt me zeer."