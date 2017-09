Catalaanse politici gearresteerd: "Madrid heeft de facto noodtoestand afgekondigd in Catalonië"

Bewerkt door: ESA

20/09/17

Mensen protesteren tegen de arrestaties van Catalaans politici. © reuters.

De president van de regionale regering van Catalonië heeft de Spaanse regering er van beschuldigd een noodtoestand te hebben afegkondigd in de noordoostelijke regio, na het bevriezen van de financiële middelen en de arrestatie van dertien topambtenaren.

Anderhalve week voor een omstreden referendum over de afscheuring van Spanje zijn in de regio Catalonië voor het eerst separatisten gearresteerd. Tot de dertien topambtenaren, die vandaag in de Catalaanse hoofdstad Barcelona werden opgepakt, bevond zich ook de nummer twee van het ministerie van Economie en Financiën, Josep Maria Jové.



De regering "heeft de facto de autonomie van Catalonië opgeschort en de facto de noodtoestand toegepast", verklaarde de Catalaanse president Carles Puigdemont na de arrestaties. Hij beschuldigde de regering van de Spaanse premier Mariano Rajoy "totalitair" te zijn, en de "fundamentele rechten" te schenden.



Na de arrestaties van vandaag trokken duizenden Catalanen de straat op van Barcelona. "De bezettingstroepen buiten!", riepen sommigen. "We zullen stemmen voor de vrijheid", stond te lezen op pamfletten.



Het door de deelregering van Carles Puigdemont georganiseerde referendum voor onafhankelijkheid zal op 1 oktober doorgaan ondanks enkele verbodsbepalingen van het grondwettelijk hof en een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie. Na de huiszoekingen en arrestaties riep Puigdemont een crisisvergadering van zijn deelregering bijeen.



Justitie en de centrale regering proberen met verschillende maatregelen de separatisten af te brengen van hun onafhankelijkheidsplannen. Het Openbaar Ministerie dagvaardde honderden separatistische burgemeesters wegens ongehoorzaamheid en ambtsmisbruik. Premier Mariano Rajoy zei dat hij onder geen enkel beding een afscheuring van Catalonië zal toestaan.