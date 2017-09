Rusland test opnieuw intercontinentale ballistische raket

Door: redactie

20/09/17 - 13u48

Een RS-24-raket. © afp.

Rusland heeft met succes een intercontinentale raket getest. Dat heeft het ministerie van Defensie meegedeeld.

Vanop de ruimtehaven Plessetsk, in het noorden van Rusland, lanceerde het Russische leger een RS-24-raket: een intercontinentale ballistische raket op vaste brandstof met meerdere koppen. Die sloegen in op het voorziene gebied op de testbasis Koera, op het schiereiland Kamtsjatka.



Op 12 september testte het Russische leger ook al (succesvol) een RS-24 uit. Die vertrok uit een silo op Plessetsk, terwijl de jongste proef een mobiel lanceersysteem betrof. De test was juist bedoeld om de betrouwbaarheid van zo een systeem na te gaan. De RS-24 is een afgeleide van Topol-M zodat de ontwikkeling en kost ervan werd gedrukt.