Referendumkoorts: twaalf topambtenaren in Barcelona gearresteerd

20/09/17 - 12u14 Bron: Belga

Catalanen komen massaal op straat. Ze willen dat Catalonië zich afscheurt van Spanje. © afp.

Anderhalve week voor een omstreden referendum over de afscheuring van Spanje zijn in de regio Catalonië voor het eerst separatisten gearresteerd. Tot de twaalf topambtenaren, die vandaag in de Catalaanse hoofdstad Barcelona werden opgepakt, bevond zich ook de nummer twee van het ministerie van Economie en Financiën, Josep Maria Jové. Dat meldden de media zich beroepend op informatie van de paramilitaire politie Guardia Civil.