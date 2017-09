Geen vervolging voor moeder die vriend neersteekt tijdens aanranding dochter

Door: sam

In Cleveland (Ohio) gaat een vrouw vrijuit voor het neersteken van haar vriend. Ze had hem naakt aangetroffen op haar twaalfjarige dochter.

De niet bij naam genoemde vrouw wou vorige week dinsdagnacht gaan slapen toen ze haar vriend Troy Parks (31) aantrof met haar dochter. Volgens de politie haalde de vrouw een zakmes boven en stak ze Parks vijf keer in zijn borst en een keer in zijn achterhoofd.



Volgens het pv ontstond een schermutseling waarbij het koppel vocht voor het mes. De vrouw zou daarbij verschillende keren naar buiten zijn gelopen en geschreeuwd hebben om hulp.



Niet eerste keer

Tijdens haar ondervraging zei de dochter dat Parks haar broek en zijn kleren uittrok en zich vervolgens aan haar vergreep. Ze verklaarde dat hij haar ook al eerder had betast.



De man, geen onbekende voor het gerecht, wordt onder meer aangeklaagd voor verkrachting en zit in de cel. Hij verklaarde aan de politie dat zijn vriendin hem had gestoken "omdat ze dacht dat haar dochter gevoelens had voor hem." De politie vroeg de rechter om een contactverbod met het slachtoffer en een hoge borgsom uit vrees voor vergeldingsacties. De moeder van het slachtoffer wordt niets ten laste gelegd.