Ladekast valt voorover, doodsbange vrouw klampt zich vast aan muur: dit filmpje toont hoe schrikwekkend aardbeving in Mexico was

De paniek was enorm toen een aardbeving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter doorheen het zuiden van Mexico raasde. Het filmpje hierboven geeft een schrikwekkend beeld van wat de mensen op dat moment moesten doorstaan.



De schokken waren zo hevig dat de ladekast van dit gezin in de slaapkamer voorover viel. Alle spullen die zowel op als in het meubelstuk lagen, kletterden tegen de grond. Een vrouw zocht intussen ternauwernood steun tegen de muur, ze schreeuwde het uit van angst. Het filmpje duurt 46 seconden, maar de natuurkracht leek nog lang niet uitgewerkt.



Volgens de autoriteiten zijn er al zeker 248 doden gevallen. In één school stierven twintig kinderen. Zo'n 3,8 miljoen huishoudens zitten zonder stroom.