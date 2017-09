Ontevreden bejaarde met erectiestoornissen schiet 20 jaar na operatie uroloog dood

© ap.

moordzaak De 79-jarige Stanwood Elkus kent zijn straf: levenslang. Elkus schoot in 2013 uroloog Ronald Gilbert (52) koelbloedig dood in diens praktijk, 20 jaar na een behandeling bij hem. De moordenaar hield Gilbert verantwoordelijk voor zijn erectiestoornissen. De jury achtte Elkus toerekeningsvatbaar en schuldig aan moord met voorbedachten rade.

Stanwood Elkus, een gepensioneerde kapper uit Californië, maakte begin 2013 een afspraak bij Ronald Gilbert onder een valse naam, Allen Gold. Hij stak op 28 januari 2013 kogels in zijn Glock 21, die hij een maand eerder had gekocht, en trok naar de praktijk van Gilbert, 90 km verder in Newport Beach. Hij meldde zich aan en werd naar een consultatiekamer gebracht. Toen de dokter binnenkwam, vuurde Elkus (toen 75) tien keer op hem. Ronald Gilbert - getrouwd, twee kinderen - stierf, slechts enkele dagen voor zijn 53ste verjaardag.



Elkus zei dan tegen een verpleegster: "Ik ben gek, bel de politie". Ook tijdens zijn proces deze zomer pleitte Elkus onschuldig wegens ontoerekeningsvatbaarheid, maar de jury volgde hem eind augustus niet in haar oordeel.



Obsessie

Elkus zou niet gedreven zijn door waanzin, maar door wrok. Twee decennia lang borrelden zijn wraakgevoelens tegenover uroloog Gilbert, die hij obsessief als de grote schuldige zag voor alles wat misliep in zijn leven. Zoals de frustratie dat zijn partner hem liet zitten. Allemaal de schuld van een behandeling twintig jaar geleden, vond hij. En toen besloot hij dus de arts te vermoorden.



In 1992 had Elkus, die erg vaak moest plassen, inderdaad van de toen nog erg jonge uroloog Ronald Gilbert de raad gekregen om zijn urinebuis operatief te laten verwijden. Twee andere chirurgen voerden de operatie uit, niet Gilbert zelf. Elkus hield er incontinentie, een verminderd libido en erectiestoornissen aan over. Hij sukkelde in een depressie. Volgens specialisten die hij nadien raadpleegde, was de ingreep niet nodig geweest en werd er destijds een verkeerde diagnose gesteld. Olie op het vuur, voor Elkus, met het dramatische gekende gevolg.



30 miljoen dollar

Ronald Gilbert was inmiddels erg succesvol. Een week voor zijn dood had hij nog een bod van 30 miljoen dollar gekregen voor zijn farmaceutische firma, die gespecialiseerd is in de behandeling van seksuele problemen.



Toen de familie van Gilbert op het proces aan het woord kwam, deed Elkus, hardhorig en vastgekluisterd aan een rolstoel, zijn hoorapparaat uit. Pas toen hij zijn straf moest aanhoren, plugde hij weer in. Het verdict klonk hard: de dagen die de 79-jarige kille moordenaar nog resten, zal hij in de cel moeten doorbrengen.