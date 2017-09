Eerste vluchtelingen uit Australische detentiekampen naar VS voor hervestiging

Bewerkt door: IVI

20/09/17 - 08u30 Bron: Belga

De Amerikaanse president Trump en de Australische premier Turnbull waren het tijdens hun eerste telefoongesprek in januari niet eens over de deal rond de vluchtelingen. Tijdens een latere ontmoeting werden de plooien gladgestreken. © reuters.

Vier jaar sinds hun aankomst in de Australische detentiekampen voor vluchtelingen op de eilanden Manus en Nauru, vertrekt een eerste groep vluchtelingen de komende weken naar de Verenigde Staten om daar hervestigd te worden. Dat heeft de Australische regering aangekondigd.

In een hervestigingsovereenkomst van 2016, gesloten door de voorgaande Amerikaanse president Barack Obama, verbonden de VS zich ertoe 1.250 vluchtelingen op te nemen. In ruil zal Australië wat asielzoekers uit Centraal-Amerika opnemen. De huidige Amerikaanse president Donald Trump noemde de deal "dom", maar zei dat hij ze zou nakomen.



Voorrang

"De hervestigingsregeling toont de sterkte van de Australische relatie met de Verenigde Staten. Ik wil de VS bedanken voor hun medewerking", zei de Australische minister van Migratie Peter Dutton. Zo'n 50 mensen uit de kampen zullen naar de VS kunnen vertrekken, en volgens BBC wordt daarbij voorrang verleend aan vrouwen, kinderen, families en de meest kwetsbaren.



Controversieel

Het controversiële beleid van Australië is dat mensen die het grondgebied op onofficiële wijze via boten bereiken niet toegelaten worden. Zij worden onderschept en vastgehouden in de detentiecentra op de eilanden Manus en Nauru. De levensomstandigheden daar werden al veroordeeld, door de Verenigde Naties, mensenrechtengroepen en een Australisch parlementair onderzoek.



De Australische regering heeft ondertussen beloofd dat ze het detentiecentrum in Manus tegen eind oktober van dit jaar zal sluiten. Wat er dan met de asielzoekers daar moet gebeuren is onduidelijk.