20/09/17 - 02u30 Bron: Belga

Politieagenten bij een huis dat wordt doorzocht na de explosie in de Londense metro afgelopen week. © reuters.

Op Heathrow, de luchthaven in Londen, is een vrouw van 22 opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat meldt Scotland Yard en schrijft ITV deze nacht.

De vrouw werd ingerekend door de politie nadat ze gisterenavond vanuit Turkije in Londen was gearriveerd.



Volgens een eerste mededeling van de politie zou de vrouw lid zijn van een verboden organisatie.



Later meer.