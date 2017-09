Derde arrestatie na aanslag op metro Londen

KVE

19/09/17 - 23u47 Bron: ANP

© afp.

De Britse politiediensten hebben een derde persoon opgepakt vanwege de aanslag op het Londense station Parsons Green. Dat gebeurde op een adres in Newport (Wales), bevestigde de politie.

De politie arresteerde eerder al twee andere verdachten na de deels mislukte explosie in een metrotrein, die net was gestopt in het station. Bij de aanslag raakten vrijdag dertig mensen gewond. De twee mannen die eerder werden opgepakt zouden achttien en 21 jaar oud zijn.



"We hebben deze drie mannen in hechtenis en er worden huiszoekingen gedaan op vier adressen'', stelde het hoofd van de Londense antiterreureenheid tegenover The Independent. Hij zei dat de doorzoekingen enkele dagen kunnen duren.