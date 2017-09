Vonnis tegen Rusland wegens bloedig gijzeldrama in Beslan rechtsgeldig

KVE

19/09/17 - 22u15 Bron: Belga

© Sergei Chirikov/EPA.

Het vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen Rusland wegens het bloedige gijzeldrama van Beslan is rechtsgeldig. Het land wilde zijn veroordeling door de Grote Kamer van het Hof laten onderzoeken. Dat hebben de rechters van Straatsburg nu afgewezen, zo is vandaag vernomen. Ze hadden Moskou in april van ernstige tekortkomingen bij de crisisbeheersing beschuldigd en 409 slachtoffers in totaal 3 miljoen euro schadevergoeding toegezegd.