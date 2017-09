Braziliaanse rechter keurt conversietherapie voor homoseksuelen goed

kv

In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia heeft een federale rechter een beslissing van de Federale Raad Psychologieraad van het land verworpen die psychologen verbiedt te beweren dat ze homoseksuelen kunnen "genezen".

Rechter Waldemar de Carvalho deed de uitspraak naar aanleiding van een zaak die was aangespannen door Rozangela Justino, een psychologe en evangelische christen die haar licentie in 2016 verloor omdat ze conversietherapie aanbood. De vrouw had in 2009 in een interview met de krant Folha de S. Paulo gezegd dat homoseksualiteit een "ziekte" is en ze raadde patiënten aan om religieuze hulp te zoeken. Brazilië heeft een steeds groter wordende populatie evangelische christenen die hevig gekant zijn tegen homoseksualiteit.

"Geen academisch debat"

De Federale Psychologieraad laat in verklaring weten in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter. "Er is geen manier om iets te genezen wat geen ziekte is," vertelde Rogério Giannini, de voorzitter van de raad, aan The Guardian. "Het is geen ernstig academisch debat, het is een debat dat verband het met religieuze of conservatieve opvattingen."



"Deze beslissing is een grote stap terug voor de progressieve overwinningen van de LGBT-gemeenschap in de voorbije jaren," zegt David Miranda, een van de weinige openlijke homoseksuele politici in het land. "Net zoals veel andere landen in de wereld, wordt Brazilië geconfronteerd met een conservatieve golf."



Met de hashtag #curagay ("genees homoseksuelen") drijven tegenstanders van de beslissing inmiddels de spot met de uitspraak op sociale media.