Donald Trump Jr. wil geen bescherming van geheime dienst

19/09/17 - 21u09 Bron: Belga

Donald Trump Jr., zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, wil niet langer onder bescherming staan van de geheime dienst. Volgens de New York Times en de Washington Post wil hij zijn privéleven afschermen. De agenten zouden vorige week hun bewaking van 24 uur al stopgezet hebben.

Onduidelijk is of ook de bescherming van zijn echtgenote Vanessa en de vijf kinderen van het stel werd opgeheven. "Om de veiligheid van onze beschermelingen en hun gezinnen te waarborgen, zeggen we niet wie tegenwoordig door de geheime dienst wordt bewaakt", zei een woordvoerder van de Secret Service vandaag.



Voor de president en de vicepresident van de VS is de bewaking door de geheime dienst wettelijk verplicht. Het recht op bewaking hebben ook "rechtstreekse familieleden", die daar gewoonlijk gebruik van maken. Enkele weken geleden was de kritiek op de omvangrijke inzet van de geheime dienst onder Donald Trump erg luid geworden.