Heftige beelden na zware aardbeving in Mexico City: brand in sommige gebouwen, al minstens 149 doden

20/09/17 - 05u18

Mensen ruimen puin nadat een gebouw in Mexico City instortte. © afp.

Het zuiden van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving met magnitude 7,1. Die deed de gebouwen hevig schudden in Mexico City. Mensen renden daar in paniek de straat op. In de miljoenenstad zouden 27 gebouwen zijn ingestort. Op foto's die intussen binnensijpelen, zijn verschillende gewonden te zien. Heel wat slachtoffers zouden ook nog onder het puin liggen. Hier en daar is brand uitgebroken, zoals u in de tweets hieronder kan zien. Volgens een eerste balans zijn er al meer dan honderd doden gevallen. Zeker 3,8 miljoen huishoudens zitten zonder stroom.