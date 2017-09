Mexico getroffen door zware aardbeving: duizenden mensen rennen straat op

Door: redactie

19/09/17 - 20u36

Mensen ruimen puin nadat een gebouw in Mexico City instortte. © afp.

Het zuiden van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die deed volgens een ooggetuige gebouwen schudden in Mexico City. Mensen renden daar in paniek de straat op.

© afp. Het Amerikaanse instituut USGS spreekt van een aardbeving met een kracht van 7.1.



Het epicentrum bevond zich in de omgeving van Axochiapan in de deelstaat Morelos. Dat is slechts 160 kilometer ten zuidoosten van Mexico City. In die stad -een van de grootste ter wereld- renden duizenden mensen in paniek de straat op. 7.1 #earthquake #Terremoto #Temblor CHIAUTLA DE TAPIA, Puebla #Mexico right now ¿¿ edificios colapsados pic.twitter.com/qcKIy5lwob — Raphael Elliot (@RafaelElliotPR)