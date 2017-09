Heftige beelden na zware aardbeving in Mexico City: brand in sommige gebouwen, al minstens 42 doden

Door: redactie

19/09/17 - 20u36

Mensen ruimen puin nadat een gebouw in Mexico City instortte. © afp.

Het zuiden van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die deed de gebouwen hevig schudden in Mexico City. Mensen renden daar in paniek de straat op. Op foto's die intussen binnensijpelen, zijn verschillende gewonden te zien. Heel wat slachtoffers zouden ook nog onder het puin liggen. Hier en daar is brand uitgebroken, zoals u in de tweets hieronder kan zien. Volgens een eerste balans zijn er minstens 42 doden gevallen.

© epa. Twee personen stierven in de regio van de hoofdstad Mexico-Stad, zo is vernomen van de autoriteiten. Volgens mediaberichten lieten nog vijf mensen het leven in de deelstaat Pueblas. De gouverneur van deelstaat Morelos spreekt van minstens 42 doden. Waarschijnlijk loopt het dodental nog op.



De kracht van de aardbeving bedroeg 7,1 op de schaal van Richter, aldus het nationaal seismologisch instituut.



Het epicentrum bevond zich in de omgeving van Axochiapan in de deelstaat Morelos. Dat is slechts 160 kilometer ten zuidoosten van Mexico City. In die stad -een van de grootste ter wereld- renden duizenden mensen in paniek de straat op. #Earthquake



Fire to Mexico City



pic.twitter.com/rzup6Zf6yO — SecureIn (@SecureInCanada) Video shows a fire and explosion after the 7.1 magnitude #earthquake in southeast of Mexico City. #EarthQuake pic.twitter.com/K0PmdzGUUb — Mehmet Dikbay¿r (@mehmetdikbayir)