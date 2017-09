Geen twijfel over stem in 'Merkelland'

Door: redactie

Dit weekend kiezen ze in Duitsland een nieuwe bondskanselier. In Beieren twijfelt niemand eraan dat Angela Merkel die verkiezingen wint. De economie draait als een lier, de werkloosheid is gehalveerd. En bovendien zorgt de regering Merkel goed voor de mensen, vinden haar supporters. VTM NIEUWS-journalist Patrick Van Gompel sprak met hen. Beieren is Merkelland, en dat is duidelijk. Iedereen is zeker dat Angela Merkel opnieuw de verkiezingen zal winnen. "Ze heeft het de laatste jaren goed gedaan. Het was een tijd onrustig en ondanks dat heeft ze Duitsland goed vertegenwoordigd. We staan er goed voor", klinkt het bij inwoners. Merkel heeft er tijdens haar periode als bondskanselier onder meer voor gezorgd dat het ouderschapsverlof wordt uitgebreid, en dat nemen ze haar zichtbaar in dank af. "Ik ga twee maanden thuisblijven, mijn vrouw twaalf maanden na de geboorte. Dat hebben we zo verdeeld. Het is een mooie regeling voor ons", klinkt het bij Toon Casteleyn, die binnenkort papa wordt. De stembrief ligt in de meeste Beierse huishoudens dus al klaar. Er is geen enkele twijfel over de keuze...