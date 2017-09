Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in New York de Verenigde Naties toegesproken tijdens de Algemene Vergadering. Een opvallend diplomatieke Trump loofde de VN voor haar sancties tegen Noord-Korea, maar dreigde wel het land volledig te zullen vernietigen als dat nodig is.