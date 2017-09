Eigenaar bindt doodvermoeide honden vast aan rijdende auto: "Ik liet ze trainen voor een wedstrijd"

Opschudding in China: op een filmpje is te zien hoe twee honden vasthangen aan een auto. Ze hebben alle moeite van de wereld om de rijdende wagen bij te houden. Een van de dieren zakt op een bepaald moment zelfs door z'n poten. De eigenaar van de viervoeters ziet er echter geen kwaad in. "Ik liet ze trainen voor een wedstrijd", klonk het.

De reacties op sociale media lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. "Dit is gruwelijk. Die twee honden waren duidelijk kapot van de inspanningen", klinkt het.



Eigenaar Zhang wuift alle kritiek echter weg, volgens hem is er sprake van een "misverstand". "Ik zie mijn honden heel graag. Het zijn racehonden en ik was ze aan het voorbereiden op een wedstrijd. Normaal laat ik ze op een loopband trainen, maar veel tijd rest er niet meer. Daarom liet ik ze lopen terwijl ik naar het werk reed. Ik snap de vele kwade reacties, maar ik hoop dat al die mensen het nu beter snappen."



"Geen enkel excuus is goed genoeg"

Dat bleek echter niet bepaald het geval. "Geen enkel excuus is goed genoeg om dieren met de nek aan een rijdende auto vast te binden", stelt de geshockeerde directrice van dierenbeschermingsorganisatie Humane Society International. "Die honden hadden zwaargewond of -nog erger- dood kunnen zijn. Op de video is zelfs te zien dat een van de dieren er bloedende poten aan overhoudt."



Higgins roept de Chinese regering op om werk te maken van strengere regels rond dierenwelzijn. "Zolang daar geen belang aan gehecht wordt, zullen sommige mensen ze respectloos blijven behandelen."