Rebecca liet haar dieet varen en veranderde één ding aan haar sportschema

Koen Van De Sype

19/09/17 - 18u09

Ze volgde een Spartaans dieet en stond urenlang te zwoegen op de cardiotoestellen in de fitness, maar het resultaat bleef uit. En daarom besloot de Britse Rebecca Catherine Smith het over een ander boeg te gooien. Ze stopte met lopen, spinnen en steppen en liet zelfs haar strikte voedingsregels varen. In de plaats probeerde ze iets anders in de fitnesszaal. En het resultaat toont ze op Instagram.

Op een dag probeerde ze de spiertraining uit in de fitness. "Het maakt me kwaad dat veel vrouwen nog altijd denken dat het moment dat je die gewichten opheft of een proteïneshake drinkt, je eruit gaat zien als de hulk of als een halve man", zegt ze op Instagram. "Dat is niet zo. Het veranderen van mijn aanpak heeft me inwendig en uitwendig wel veranderd. In een jaar tijd ben ik een andere vrouw geworden."