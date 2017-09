Man 8 maanden lang vermist, nu blijkt dat hij al die tijd dood in zijn auto zat op parking aan luchthaven

Bewerkt door: ADN

Kansas City De Amerikaanse politie heeft een man die ongeveer acht maanden lang werd vermist dood aangetroffen achter het stuur van zijn auto. Het voertuig stond volgens de lokale krant Kansas City Star geparkeerd bij de luchthaven van Kansas City.

De auto stond op een van de duizenden parkeerplaatsen bij de Kansas City International Airport. Agenten vonden zijn stoffelijke resten pas nadat iemand onlangs melding had gemaakt van stankoverlast. De politie van Kansas City bevestigt dat ze het lichaam in verregaande staat van ontbinding hebben aangetroffen. De 53-jarige Amerikaan pleegde vermoedelijk zelfmoord.



Familieleden verklaren nu dat de wagen weliswaar lichtgetinte ramen had, maar dat passanten daar toch nog steeds doorheen konden kijken. "Het feit dat hij daar al zo lang zat, is walgelijk", reageert zijn dochter. "Ik wens dit geen enkele familie toe."



